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Карпин: у сборной впервые была целая неделя на подготовку — это комфортно

Карпин: у сборной впервые была целая неделя на подготовку — это комфортно
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке к товарищескому матчу с Ираном. Встреча между национальными командами России и Ирана состоится завтра, 29 сентября, в 19:00 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«Тренерскому штабу ещё более комфортно, чем футболистам: со временем, с чувством и расстановкой можно донести наши идеи. А им — вспомнить или увидеть в первый раз. У нас впервые была целая неделя на подготовку, это комфортно. Надеюсь, отработаем нормально», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сборные встречались в товарищеской игре в октябре прошлого года. Национальная команда России одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Воробьёва и Батракова.

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