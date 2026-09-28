Карпин: у сборной впервые была целая неделя на подготовку — это комфортно

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке к товарищескому матчу с Ираном. Встреча между национальными командами России и Ирана состоится завтра, 29 сентября, в 19:00 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«Тренерскому штабу ещё более комфортно, чем футболистам: со временем, с чувством и расстановкой можно донести наши идеи. А им — вспомнить или увидеть в первый раз. У нас впервые была целая неделя на подготовку, это комфортно. Надеюсь, отработаем нормально», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сборные встречались в товарищеской игре в октябре прошлого года. Национальная команда России одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Воробьёва и Батракова.