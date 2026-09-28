«Это всё шутки». Головин — о перепалке с Соболевым на тренировке сборной России

Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о перепалке с партнёром по национальной команде Александром Соболевым на тренировке. На видео, опубликованном пресс-службой сборной России в телеграм-канале, Соболев ударил по мячу и попал в Головина, который зашнуровывал бутсы, стоя спиной к нападающему. Головин выразил недовольство действием Соболева.

Права на видео принадлежат РФС. Ролик можно посмотреть в телеграм-канале «РФС | Сборная России по футболу».

«Конечно, это была просто шутка. Мы с Сашей хорошо знакомы ещё до сборной. По видео кто-то воспринял, что я серьёзно отреагировал, но ничего такого — это всё шутки», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.