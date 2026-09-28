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Олег Шатов высказался о возможном завершении карьеры бывших одноклубников Дзюбы и Кокорина

Олег Шатов высказался о возможном завершении карьеры бывших одноклубников Дзюбы и Кокорина
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Бывший тренер «Урала» Олег Шатов рассказал о футбольном будущем экс-игроков «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы и Александра Кокорина. Футболисты не нашли себе команды на сезон-2026/2027.

«Мне сложно комментировать это. Нужно спросить у ребят, как они себя чувствуют и какие у них дальнейшие планы на жизнь. Но если есть желание играть в футбол, есть здоровье, мотивация и сила, все будут только рады видеть их на футбольных полях», — сказал Шатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Последним клубом Артёма Дзюбы был тольяттинский «Акрон», а Александра Кокорина — кипрский «Арис».

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