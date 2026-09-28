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Головин: Батраков стал увереннее после перехода в «Галатасарай»

Головин: Батраков стал увереннее после перехода в «Галатасарай»
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил уровень игры хавбека Алексея Батракова после перехода в «Галатасарай».

«Видно, что Батраков стал увереннее после перехода в «Галатасарай». В том числе и за пределами поля. Но оценивать пока рано — Алексею нужно время на адаптацию. Думаю, что у него всё будет нормально», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В августе Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.

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