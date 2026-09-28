Канищев: Галактионова жалко, руководители «Локомотива» по-издевательски обезоруживают его

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове.

«Галактионова по-человечески и в профессиональном плане жалко. Когда руководители клуба обезоруживают его, забирают у него наиболее сильных футболистов и ничего не дают взамен, а потом ставят перед ним какие-то задачи — это выглядит по-издевательски. К руководству «Локомотива» огромные вопросы. Зачем всё это делается? Михаила Михайловича можно понять. Биться лбом в закрытую дверь очень сложно. Если люди, которые помогали ему, тоже уходят, конечно, ему сложно продолжать работать. Его вряд ли будет кто-то осуждать, если он уйдёт», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.