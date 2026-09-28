15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Ирландия — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бельгия — Франция: стартовые составы команд на матч 2-го тура группы 1 Лиги наций Лиги А, 28 сентября 2026/2027

Бельгия — Франция: стартовые составы команд на матч Лиги наций — 2026/2027
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встретятся сборные Бельгии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе. В качестве главного арбитра встречу обслужит Раде Обренович из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
1-й тайм
0 : 0
Франция

Стартовые составы команд.

Бельгия: Ламменс, Кастань, Мехеле, Нгой, Сейс, Лавиа, Тилеманс, Де Брёйне, Годтс, Морейра, Де Кетеларе.

Франция: Меньян, Калюлю, Жаке, Лакруа, Диуф, Камавинга, Да Кунья, Аклиуш, Дуэ, Баркола, Леполь.

В 1-м туре группы 1 Лиги наций сборная Бельгии одержала победу над Италией (2:0), а Франция оказалась сильнее команды Турции (1:0). В 3-м туре французы примут на своём поле Италию, а бельгийцы — Турцию. Обе встречи запланированы на пятницу, 2 октября.

Календарь матчей Лиги наций — 2026/2027
Таблица групп Лиги наций - 2026/2027
Материалы по теме
Мбаппе повторил рекорд XXI века в сборной Франции по голам за год
Истории
Мбаппе повторил рекорд XXI века в сборной Франции по голам за год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android