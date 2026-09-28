Бельгия — Франция: стартовые составы команд на матч Лиги наций — 2026/2027

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встретятся сборные Бельгии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе. В качестве главного арбитра встречу обслужит Раде Обренович из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Бельгия: Ламменс, Кастань, Мехеле, Нгой, Сейс, Лавиа, Тилеманс, Де Брёйне, Годтс, Морейра, Де Кетеларе.

Франция: Меньян, Калюлю, Жаке, Лакруа, Диуф, Камавинга, Да Кунья, Аклиуш, Дуэ, Баркола, Леполь.

В 1-м туре группы 1 Лиги наций сборная Бельгии одержала победу над Италией (2:0), а Франция оказалась сильнее команды Турции (1:0). В 3-м туре французы примут на своём поле Италию, а бельгийцы — Турцию. Обе встречи запланированы на пятницу, 2 октября.