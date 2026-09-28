«Наверное, повезло». Экс-игрок «Химок» Тихий — о задолженностях клуба

Экс-игрок «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал ситуацию с финансовыми задолженностями в своём бывшем клубе. Футболист признался, что успел вовремя покинуть команду до того, как она столкнулась с самыми серьёзными проблемами.

— Как закончилась твоя история с «Химками» и турецкой командой? Ведь у Садыгова в итоге появился запрет на деятельность в футболе.

— История «Химок» заканчивалась уже без меня, поэтому я без понятия. В Турции, насколько я понимаю, клуб существует.

— Долги перед тобой остались у клубов?

— Никаких долгов у команд нет. Всё погашено.

— Можно сказать, что повезло?

— Наверное, да. Я уходил незадолго до закрытия «Химок». Тогда было нормально, — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.