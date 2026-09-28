15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наверное, повезло». Экс-игрок «Химок» Тихий — о задолженностях клуба

«Наверное, повезло». Экс-игрок «Химок» Тихий — о задолженностях клуба
Комментарии

Экс-игрок «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал ситуацию с финансовыми задолженностями в своём бывшем клубе. Футболист признался, что успел вовремя покинуть команду до того, как она столкнулась с самыми серьёзными проблемами.

— Как закончилась твоя история с «Химками» и турецкой командой? Ведь у Садыгова в итоге появился запрет на деятельность в футболе.
— История «Химок» заканчивалась уже без меня, поэтому я без понятия. В Турции, насколько я понимаю, клуб существует.

— Долги перед тобой остались у клубов?
— Никаких долгов у команд нет. Всё погашено.

— Можно сказать, что повезло?
— Наверное, да. Я уходил незадолго до закрытия «Химок». Тогда было нормально, — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Это мой дом». Экс-игрок «Химок» Тихий — об эмоциях от возвращения на «Арену Химки»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android