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Шатов: по-прежнему думаю, что «Зенит» выиграет чемпионат с запасом в три тура

Шатов: по-прежнему думаю, что «Зенит» выиграет чемпионат с запасом в три тура
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Бывший игрок «Зенита» Олег Шатов считает, что подопечные Сергея Семака станут чемпионами России в сезоне-2026/2027. На данный момент сине-бело-голубые занимают пятое место с 18 очками.

«Надо смотреть в таблицу после 30-го тура. Я не вижу глобальных проблем у «Зенита». Может, периодически нет игры, которую ждут эксперты и болельщики. Но я по-прежнему думаю, что «Зенит» выиграет чемпионат с запасом в три тура. Судя по тому, как складывается треть сезона, у всех нестабильная игра, все команды теряют очки. «Зенит» уже не первый раз в такой ситуации. Они знают, как из неё выходить», — сказал Шатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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