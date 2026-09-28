Ларин: Зиньковский сыграет за «Спартак» в ближайшее время

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин анонсировал возвращение полузащитника Антона Зиньковского в состав «Спартака».

«У него были предложения от клубов Первой лиги, он ждал РПЛ, но не дождался, а там уже было поздно. На «Сочи» наложили бан, когда можно было решить вопрос. В итоге он остался в «Спартаке» как минимум до зимы. Дам вам один инсайд: Зиньковский сыграет за «Спартак» в ближайшее время», — цитирует Ларина «Матч ТВ».

Антон Зиньковский является воспитанником «Чертаново». Полузащитник стал игроком «Спартака» летом 2022 года. В прошлом сезоне футболист выступал за «Сочи» на правах аренды.