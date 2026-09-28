Полузащитник «Болоньи» Фергюсон признался, что думает о возвращении в «Рейнджерс»

Полузащитник «Болоньи» и сборной Шотландии Льюис Фергюсон признался, что по-прежнему неравнодушен к «Рейнджерс», воспитанником которого является. Прошлым летом футболист мог вернуться в шотландскую команду.

«Я не был особо уверен, но, по правде сказать, никакой конкретики и не было. Долго думал о своём будущем, в итоге решил остаться в «Болонье». Я наслаждаюсь своим временем здесь, поэтому речь шла о том, чтобы продолжить это путешествие и посмотреть, что будет дальше.

В этом нет никакого секрета: в детстве я был болельщиком «Рейнджерс». Моя семья связана с клубом, этот клуб был моей мечтой и моим вдохновением, это не изменилось. Но я не хочу говорить об этом, пока играю за «Болонью». Я уважаю свою нынешнюю команду, при этом никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди. Моё возвращение может случиться, может, и нет, однако эта мысль по-прежнему со мной», — приводит слова Фергюсона Sky Sports.