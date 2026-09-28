Франция без Мбаппе вырвала победу у Бельгии в Лиге наций благодаря голу Майкла Олисе

Завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встречались сборные Бельгии и Франции. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, Бельгия. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович из Словении. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Единственный гол на 88-й минуте забил вингер французов Майкл Олисе, пробежав с мячом на дриблинге со своей половины поля. Форвард Килиан Мбаппе пропускал игру из-за травмы.

В 1-м туре группы 1 Лиги наций сборная Бельгии одержала победу над Италией (2:0), а Франция оказалась сильнее команды Турции (1:0). В 3-м туре французы примут на своём поле Италию, а бельгийцы — Турцию. Обе встречи запланированы на пятницу, 2 октября.