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Бельгия — Франция: результат матча 28 сентября 2026, счет 0:1, 2-й тур группового этапа Лиги наций Лиги A 2026/2027

Франция без Мбаппе вырвала победу у Бельгии в Лиге наций благодаря голу Майкла Олисе
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Завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встречались сборные Бельгии и Франции. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, Бельгия. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович из Словении. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Олисе – 88'    

Единственный гол на 88-й минуте забил вингер французов Майкл Олисе, пробежав с мячом на дриблинге со своей половины поля. Форвард Килиан Мбаппе пропускал игру из-за травмы.

В 1-м туре группы 1 Лиги наций сборная Бельгии одержала победу над Италией (2:0), а Франция оказалась сильнее команды Турции (1:0). В 3-м туре французы примут на своём поле Италию, а бельгийцы — Турцию. Обе встречи запланированы на пятницу, 2 октября.

Календарь матчей Лиги наций — 2026/2027
Таблица групп Лиги наций — 2026/2027
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