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«Локомотив» выступил с заявлением по Галактионову на фоне новостей о его желании уйти

«Локомотив» выступил с заявлением по Галактионову на фоне новостей о его желании уйти
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Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала официальное заявление по будущему главного тренера команды Михаила Галактионова на фоне новостей о желании специалиста покинуть клуб. Ранее «Чемпионат» сообщал, что тренер раздумывает над тем, чтобы инициировать переговоры по расторжению своего контракта с железнодорожниками по семейным обстоятельствам.

«Локомотив» официально заявляет, что не ведёт переговоров ни с одним из специалистов на замену главному тренеру команды Михаилу Галактионову. Руководство клуба поддерживает Михаила Михайловича и уверено, что все задачи будут выполнены.

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