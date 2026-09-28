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Рой Кин — о «МС»: какие титулы они ни завоевали бы, они заслуживают наказания

Рой Кин — о «МС»: какие титулы они ни завоевали бы, они заслуживают наказания
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин поделился мнением о признании «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер‑лиги. Ожидается, что клуб подаст апелляцию. «Горожан» признали виновными в нарушении 114 из 115 пунктов.

«Давно пора было это сделать. Очевидно, это продолжается уже давно. Я не согласен с тем, что сказал Родри. Это был выбор клуба: они решили жульничать. Какие титулы они ни завоевали бы в последние годы, они заслуживают наказания», — цитирует Роя Кина издание Footmercato.

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