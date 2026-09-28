Луиш Фигу назвал главных претендентов на «Золотой мяч» — 2026

Обладатель «Золотого мяча» — 2000 Луиш Фигу назвал главных, по его мнению, претендентов на получение самой престижной индивидуальной награды в футболе по итогам 2026 года. Всего на приз номинированы 30 футболистов. Победитель будет объявлен на специальной церемонии в Лондоне 26 октября.

«Есть три или четыре фаворита в борьбе за «Золотой мяч». Испанец — если учитывать победу на чемпионате мира — например, Ламин Ямаль или Родри, хотя он и пропустил часть прошлого сезона из-за травмы. Килиан Мбаппе и Лионель Месси отлично проявили себя на недавнем чемпионате мира.

В числе фаворитов мог бы оказаться, например, Дембеле, если учитывать победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. И нельзя не отметить Олисе или Кейна, которые тоже провели фантастические се