Главный тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча с Хорватией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига А) с Хорватией. Встреча состоится завтра, 29 сентября, в 21:45 мск на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

«Конечно, у них есть шанс. Идеального соперника или идеального дня не бывает. Мы играем против хорватской команды, которую очень хорошо знаем, с очень талантливыми игроками. Это будет матч, в котором нам придется показать себя лучше, чем в Лондоне во встрече с Англией», — цитирует де ла Фуэнте Marca.

В 1-м туре Лиги наций УЕФА сборная Испании одолела национальную команду Англии со счётом 3:2.