«Я стал бы самым большим предателем в футболе!» Жоау Феликс — о переходе в «Реал»

Нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс, выступавший ранее в испанской Ла Лиге за «Атлетико» и «Барселону», отверг возможность перехода в мадридский «Реал» в будущем.

— Мадридский «Реал» — единственный из испанских грандов, за который ты не выступал?

— Я стал бы самым большим предателем в футболе! Нет, нет, нет. Мне очень нравилось в «Барселоне». Ну да, «Реал» — это тот клуб, который обошёл меня стороной, но я горжусь тем, что играл за «Барселону», — приводит