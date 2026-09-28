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«Я стал бы самым большим предателем в футболе!» Жоау Феликс — о переходе в «Реал»

«Я стал бы самым большим предателем в футболе!» Жоау Феликс — о переходе в «Реал»
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс, выступавший ранее в испанской Ла Лиге за «Атлетико» и «Барселону», отверг возможность перехода в мадридский «Реал» в будущем.

— Мадридский «Реал» — единственный из испанских грандов, за который ты не выступал?
— Я стал бы самым большим предателем в футболе! Нет, нет, нет. Мне очень нравилось в «Барселоне». Ну да, «Реал» — это тот клуб, который обошёл меня стороной, но я горжусь тем, что играл за «Барселону», — приводит