Феликс высказался об игре с Роналду и поделился планами ассистировать ему на 1000-й гол

Португальский форвард «Аль-Насра» Жоау Феликс высказался об игре с партнёром по клубу и сборной Криштиану Роналду. На счету капитана сборной Португалии 979 голов в профессиональной карьере.

— Что значит играть вместе с Криштиану?

— Мало кто в футболе может похвастаться таким опытом. Мне довелось играть с ним и в сборной, и теперь — в «Аль-Насре». Честно говоря, это большая честь. Мы выросли, наблюдая за игрой Криштиану. Он был нашим кумиром, примером для подражания, а теперь я делю с ним эти моменты. Победа в чемпионате Саудовской Аравии в прошлом году была особенно значимой. Приятно было помочь Криштиану завоевать титул, к которому он стремился с момента своего прихода. Нужно наслаждаться этим моментом, пока есть такая возможность, ведь мы понимаем, что это не будет длиться вечно. Но пока он здесь, мы тоже будем рядом.

— Можешь ли ты представить, что именно ты ассистируешь ему в моменте с его 1000-м голом?

— Я думал об этом. Когда до этой отметки останется всего один мяч, я буду искать его на поле при каждом владении, чтобы попытаться отдать ему пас. Этот гол войдёт в историю футбола, и стать частью этого события было бы чем-то особенным, — приводит слова Феликса издание AS.