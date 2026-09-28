Главный тренер сборной Испании рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» — 2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте хочет, чтобы во всех номинациях на церемонии «Золотого мяча» — 2026 победили испанцы.

«Я не знаю, каковы критерии, но я всегда говорил, что хочу, чтобы победил испанец, и игроки, и тренеры. Думаю, мы все это заслужили, а дальше посмотрим. Уже само выдвижение кандидатуры — большая честь и повод для гордости; я счастлив», — приводит слова Луиса де ла Фуэнте AS.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Л