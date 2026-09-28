Франческо Тотти: победа на ЧМ-2006 позволила мне стать значимым даже за пределами Рима

Бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти ответил, какую роль в его карьере сыграла победа на чемпионате мира — 2006.

«Если бы я не играл на том турнире, сборная не выиграла бы (смеётся). Этот чемпионат мира позволил мне стать значимым даже за пределами Рима. Если бы я на протяжении карьеры выиграл только одно чемпионство, два Кубка Италии и два Суперкубка страны, то остался бы «внутри кольцевой дороги». Вместо этого я стал ещё и чемпионом мира, и, хотя я был тогда готов лишь на 40%, внёс огромный вклад: не каждый выигрывает чемпионат мира», — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.