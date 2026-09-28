Polymarket в процентах оценил шансы главных претендентов на «Золотой мяч» — 2026

Сайт Polymarket представил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» — 2026. Всего на главную индивидуальную награду в мировом футболе номинированы 30 футболистов. Победитель будет объявлен на специальной церемонии в Лондоне 26 октября.

По данным источника, двумя главными претендентами на приз являются вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль и форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн. Вероятность их побед оценивается в 44% и 42%. Следом в рейтинге идут финалист чемпионата мира 2026 года в составе сборной Аргентины Лионель Месси (5%) и форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе (5%).

Топ-7 претендентов на «Золотой мяч» — 2026 по оценке Polymarket (28 сентября):

1. Ламин Ямаль — 44%.

2. Гарри Кейн — 42%.

3. Лионель Месси — 5%.

4. Килиан Мбаппе — 5%.

5. Родри — 3%.

6. Хвича Кварацхелия — 1%.

7. Усман Дембеле — 1%.

Вероятность победы в номинации остальных 23 претендентов, по данным источника, составляет менее 1%.