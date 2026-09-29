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Жорже Жезуш нарушил договорённости с Роналду, не выпустив его в матче с Норвегией — Record

Жорже Жезуш нарушил договорённости с Роналду, не выпустив его в матче с Норвегией — Record
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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш нарушил договорённость с форвардом команды Криштиану Роналду, не выпустив его на поле в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с Норвегией (2:1). Как сообщил исполнительный директор газеты Record Педру Соуза в эфире Now Canal, соглашение было достигнуто в августе, ещё до объявления состава на осенние матчи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

По данным источника, Роналду приложил значительные усилия, чтобы именно Жезуш возглавил национальную команду. Однако впоследствии ситуация развивалась не так, как договаривались стороны. Тренер и игрок договор