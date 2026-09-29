Жорже Жезуш нарушил договорённости с Роналду, не выпустив его в матче с Норвегией — Record

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш нарушил договорённость с форвардом команды Криштиану Роналду, не выпустив его на поле в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с Норвегией (2:1). Как сообщил исполнительный директор газеты Record Педру Соуза в эфире Now Canal, соглашение было достигнуто в августе, ещё до объявления состава на осенние матчи.

По данным источника, Роналду приложил значительные усилия, чтобы именно Жезуш возглавил национальную команду. Однако впоследствии ситуация развивалась не так, как договаривались стороны. Тренер и игрок договор