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«Это займёт много времени». В «Манчестер Сити» отреагировали на вердикт АПЛ

«Это займёт много времени». В «Манчестер Сити» отреагировали на вердикт АПЛ
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Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал ситуацию вокруг разбирательства с английской Премьер-лигой. Руководитель высказался о деле после того, как клуб был признан виновным по большей части предъявленных обвинений.

По информации, опубликованной журналистом Беном Якобсом в социальной сети X, Сориано по собственной инициативе поднял эту тему на заседании совета руководителей европейских клубов, которое прошло в Копенгагене. Выступая перед функционерами других европейских команд, Сориано предупредил присутствующих, что разбирательство по этому беспрецедентному делу «займёт ещё очень много времени».

Напомним, ранее АПЛ обвинила «горожан» в 114 из 115 пунктов нарушений финансовых правил, которые совершались на протяжении нескольких сезонов.

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