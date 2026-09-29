Фабиан Руис: я хотел бы однажды вернуться в «Бетис»

Полузащитник сборной Испании и «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис признался, что надеется в будущем вернуться в «Бетис», воспитанником которого является.

«Я большой поклонник «Бетиса», все об этом знают. Я хотел бы однажды туда вернуться. Сейчас не самое подходящее время для этого, меня всё устраивает в «ПСЖ». Но однажды, разумеется, это случится», — приводит слова Руиса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Фабиан Руис находился в системе «Бетиса» с 2004 по 2018 год. В прошедшем сезоне за «ПСЖ» полузащитник провёл 34 матча во всех турнирах, где забил два гола и сделал пять ассистов. В составе сборной Испании футболист выиграл чемпионат мира — 2026.