Бывший вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт высказался о 114 обвинениях от АПЛ в адрес клуба

Бывший голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт отреагировал на обвинения со стороны английской Премьер-лиги в адрес его бывшего клуба в 114 нарушениях финансовых правил. Ранее председатель совета директоров «горожан» Халдун Аль-Мубарак заявил, что клуб по-прежнему намерен доказать свою невиновность.

«Я слышал, как все остальные углубляются в самые разные дебри, строят всевозможные теории и участвуют в бесконечных обсуждениях. Честно говоря, у меня нет причин не доверять Халдуну. Мне достаточно того, что он сказал. Мне понравилось, как он говорил. Мне понравилось его письмо, потому что его написал человек, которому небезразличен клуб. Если «Ман Сити» признают виновным — а я так не думаю, учитывая слова Халдуна, — тогда уже можно будет вести соответствующие разговоры. Но сейчас я чувствую уверенность и полное спокойствие.

Я очень горжусь тем, чего добился сам, тем, что сделал в «Манчестер Сити», и нашими командными достижениями. И это неизменно. Это останется неизменным, пока мне не докажут обратное. Я делал своё дело. Я выходил на поле в составе команды — 11 на 11 — и бился в игре. Я выигрывал, проигрывал, играл вничью, а после матча пожимал руки соперникам и уходил. Я знаю, что делал я, знаю, что делали мы, и знаю, как всё происходило. У меня не было ощущения, что мы плетём какие-то интриги или заговоры», — приводит слова Харта BBC.