«Мы не ожидали такого результата». Челик — о разгромном поражении Турции в матче с Италией

Защитник сборной Турции Зеки Челик прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) со сборной Италии (1:4). Встреча состоялась на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

«Мы не ожидали такого результата. Нам следовало сыграть иначе. У нас собраны хорошие футболисты», — приводит слова Челика официальный сайт УЕФА.

В следующем туре группового этапа Турция встретится с Бельгией 2 октября, а Италия в этот же день проведёт матч с Францией.

Действующим победителем Лиги наций является с