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«Мы не ожидали такого результата». Челик — о разгромном поражении Турции в матче с Италией

«Мы не ожидали такого результата». Челик — о разгромном поражении Турции в матче с Италией
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Защитник сборной Турции Зеки Челик прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) со сборной Италии (1:4). Встреча состоялась на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 4
Италия
0:1 Бастони – 9'     0:2 Фраттези – 22'     0:3 Кайоде – 27'     1:3 Йылмаз – 47'     1:4 Эспозито – 50'    

«Мы не ожидали такого результата. Нам следовало сыграть иначе. У нас собраны хорошие футболисты», — приводит слова Челика официальный сайт УЕФА.

В следующем туре группового этапа Турция встретится с Бельгией 2 октября, а Италия в этот же день проведёт матч с Францией.

Действующим победителем Лиги наций является с