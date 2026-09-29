Де ла Фуэнте — о Фермине: он в великолепной форме

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил текущее состояние полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса и объяснил его функционал в тактической схеме национальной команды.

«Он в фантастической форме, но Дани Ольмо и некоторые его товарищи по команде — тоже. Фермин даже может играть дальше в обороне. Он даёт нам энергию, жизненную силу, класс и умение завершать атаки. Он очень разносторонний и игрок высшего класса как в Европе, так и в мире. Он идеально вписывается в наш стиль игры», — приводит слова де ла Фуэнте испанская пресса AS.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.