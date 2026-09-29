Тренер сборной Италии Манчини подвёл итоги матча Лиги наций УЕФА с командой Турции

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) со сборной Турции (4:1). Встреча состоялась на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

«В плане физической работы мы очень хорошо себя проявили. Мы всегда стараемся играть в тот футбол, который достоин нашей формы. Считаю, что мы правильно отреагировали на прошлый матч с Бельгией.

У меня был замечательный период в Турции, меня здесь тепло встретили. Турецкий футбол продолжает расти. Но сегодня мы сыграли хорошо. Полагаю, что именно наш уровень игры стал причиной результата этой встречи», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.