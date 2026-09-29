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Тренер сборной Италии Манчини подвёл итоги матча Лиги наций УЕФА с командой Турции

Тренер сборной Италии Манчини подвёл итоги матча Лиги наций УЕФА с командой Турции
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) со сборной Турции (4:1). Встреча состоялась на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 4
Италия
0:1 Бастони – 9'     0:2 Фраттези – 22'     0:3 Кайоде – 27'     1:3 Йылмаз – 47'     1:4 Эспозито – 50'    

«В плане физической работы мы очень хорошо себя проявили. Мы всегда стараемся играть в тот футбол, который достоин нашей формы. Считаю, что мы правильно отреагировали на прошлый матч с Бельгией.

У меня был замечательный период в Турции, меня здесь тепло встретили. Турецкий футбол продолжает расти. Но сегодня мы сыграли хорошо. Полагаю, что именно наш уровень игры стал причиной результата этой встречи», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

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