Зинедин Зидан прокомментировал победу Франции над Бельгией в Лиге наций

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о победе своих подопечных над Бельгией (1:0) во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Единственный мяч в игре на 88-й минуте записал на свой счёт вингер Майкл Олисе.

«Сегодня мы были хороши во всех компонентах, особенно в прессинге. Мы грамотно выстроили игру против сильной сборной Бельгии. Мы выстояли, проявили смелость, не побоялись идти на чужую половину поля — именно это мне нравится. Здорово, что все вовлечены в процесс; это то, что мы любим.

Мы доминировали, и это вполне закономерно по итогам всего матча: мы заслужили победу и в итоге сумели забить этот гол. Если учитывать то, как мы играли, мы заслужили этот мяч. Мы действительно хорошо контролировали ход встречи», — приводит слова Зидана RMC Sport со ссылкой на канал TF1+.