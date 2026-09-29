15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинедин Зидан прокомментировал победу Франции над Бельгией в Лиге наций

Зинедин Зидан прокомментировал победу Франции над Бельгией в Лиге наций
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о победе своих подопечных над Бельгией (1:0) во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Единственный мяч в игре на 88-й минуте записал на свой счёт вингер Майкл Олисе.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Олисе – 88'    

«Сегодня мы были хороши во всех компонентах, особенно в прессинге. Мы грамотно выстроили игру против сильной сборной Бельгии. Мы выстояли, проявили смелость, не побоялись идти на чужую половину поля — именно это мне нравится. Здорово, что все вовлечены в процесс; это то, что мы любим.

Мы доминировали, и это вполне закономерно по итогам всего матча: мы заслужили победу и в итоге сумели забить этот гол. Если учитывать то, как мы играли, мы заслужили этот мяч. Мы действительно хорошо контролировали ход встречи», — приводит слова Зидана RMC Sport со ссылкой на канал TF1+.

Материалы по теме