«Не стоит слишком сильно радоваться». Бастони — о победе сборной Италии в матче с Турцией

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) со сборной Турции (4:1). Встреча состоялась на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

«В целом у нас по-прежнему молодая команда, у нас есть потенциал, и мы хотим доказать, на что способны. Сейчас не стоит слишком сильно радоваться, в прошлом году у нас тоже были взлёты, а потом мы увидели, что произошло. По крайней мере, приятно время от времени испытывать радость», — приводит слова Бастони официальный сайт УЕФА со ссылкой на Rai Sport.