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«Не стоит слишком сильно радоваться». Бастони — о победе сборной Италии в матче с Турцией

«Не стоит слишком сильно радоваться». Бастони — о победе сборной Италии в матче с Турцией
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Защитник сборной Италии Алессандро Бастони поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) со сборной Турции (4:1). Встреча состоялась на стадионе «Бурса Бююкшехир Беледие» в Бурсе. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 4
Италия
0:1 Бастони – 9'     0:2 Фраттези – 22'     0:3 Кайоде – 27'     1:3 Йылмаз – 47'     1:4 Эспозито – 50'    

«В целом у нас по-прежнему молодая команда, у нас есть потенциал, и мы хотим доказать, на что способны. Сейчас не стоит слишком сильно радоваться, в прошлом году у нас тоже были взлёты, а потом мы увидели, что произошло. По крайней мере, приятно время от времени испытывать радость», — приводит слова Бастони официальный сайт УЕФА со ссылкой на Rai Sport.

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