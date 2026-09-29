Де Брёйне выругался и оттолкнул арбитра после требования покинуть поле в матче с Францией

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне во время матча с Францией (0:1) во 2-м туре Лиги наций остался недоволен одним из новых правил, сообщает Het Laatste Nieuws. Теперь футболист после оказания ему медицинской помощи должен провести одну минуту за пределами поля, прежде чем получить возможность вернуться в игру.

Когда арбитр попросил Де Брёйне покинуть поле, бельгиец в ответ выругался в адрес судьи и оттолкнул его.

Напомним, в 1-м туре группы 1 Лиги наций сборная Бельгии одержала победу над Италией (2:0), а Франция оказалась сильнее команды Турции (1:0). В 3-м туре французы примут на своём поле Италию, а бельгийцы — Турцию. Обе встречи запланированы на пятницу, 2 октября.