Кварацхелия извинился перед болельщиками после матча Грузии с Украиной в Лиге наций

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью во встрече 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига B) с Украиной (0:0).

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Вилли Саньоля. Что касается нового тренера, у нас была всего одна тренировка, чтобы подготовиться к этому матчу. Однако могу сказать, что одним из лучших за последние годы был первый тайм с Украиной.

«Приношу свои извинения болельщикам за то, что сегодня нам не удалось достичь поставленной цели. Но мы чувствуем их поддержку на каждом этапе и обещаем, что в оставшихся встречах сделаем всё возможное, чтобы порадовать их победами», — приводит слова Кварацхелии Ipress.ge.

В 1-м туре группы 2 Лиги наций Украина переиграла сборную Венгрии (1:0), а Грузия уступила команде Северной Ирландии (0:1). В 3-м туре грузины сразятся на выезде с Венгрией, а украинцы встретятся с Северной Ирландией. Обе игры назначены на пятницу, 2 октября.