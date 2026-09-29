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Кварацхелия извинился перед болельщиками после матча Грузии с Украиной в Лиге наций

Кварацхелия извинился перед болельщиками после матча Грузии с Украиной в Лиге наций
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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью во встрече 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига B) с Украиной (0:0).

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 0
Украина

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Вилли Саньоля. Что касается нового тренера, у нас была всего одна тренировка, чтобы подготовиться к этому матчу. Однако могу сказать, что одним из лучших за последние годы был первый тайм с Украиной.

«Приношу свои извинения болельщикам за то, что сегодня нам не удалось достичь поставленной цели. Но мы чувствуем их поддержку на каждом этапе и обещаем, что в оставшихся встречах сделаем всё возможное, чтобы порадовать их победами», — приводит слова Кварацхелии Ipress.ge.

В 1-м туре группы 2 Лиги наций Украина переиграла сборную Венгрии (1:0), а Грузия уступила команде Северной Ирландии (0:1). В 3-м туре грузины сразятся на выезде с Венгрией, а украинцы встретятся с Северной Ирландией. Обе игры назначены на пятницу, 2 октября.

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