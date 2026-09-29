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«Делает всё, чтобы сыграть с «Содовиком» в Пути регионов ЛН». Нагучев — об игре Турции

«Делает всё, чтобы сыграть с «Содовиком» в Пути регионов ЛН». Нагучев — об игре Турции
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Известный футбольный комментатор Роман Нагучев опубликовал в соцсетях юмористический комментарий относительно игры сборной Турции в Лиге наций УЕФА сезона-2026/2027. Ранее команда Винченцо Монтеллы уступила Италии (1:4) и Франции (0:1) в стартовых встречах европейского соревнования.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 4
Италия
0:1 Бастони – 9'     0:2 Фраттези – 22'     0:3 Кайоде – 27'     1:3 Йылмаз – 47'     1:4 Эспозито – 50'    

«Пока сборная Турции делает всё, чтобы в следующем матче сыграть с «Содовиком» из Стерлитамака в Пути регионов Лиги наций. Победитель попадёт на сборную Германии», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

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