«Делает всё, чтобы сыграть с «Содовиком» в Пути регионов ЛН». Нагучев — об игре Турции

Известный футбольный комментатор Роман Нагучев опубликовал в соцсетях юмористический комментарий относительно игры сборной Турции в Лиге наций УЕФА сезона-2026/2027. Ранее команда Винченцо Монтеллы уступила Италии (1:4) и Франции (0:1) в стартовых встречах европейского соревнования.

«Пока сборная Турции делает всё, чтобы в следующем матче сыграть с «Содовиком» из Стерлитамака в Пути регионов Лиги наций. Победитель попадёт на сборную Германии», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

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