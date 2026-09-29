«У него недостаточно данных». Карадениз — о перспективах Батракова в «Галатасарае»

Бывший полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз оценил перспективы российского хавбека Алексея Батракова в «Галатасарае».

«Батраков — один из самых способных молодых футболистов, появившихся в России в последние годы. Уровень российского футбола снизился и стал ниже прежнего. За его переход уплачена солидная сумма. У Батракова недостаточно данных, чтобы серьёзно повлиять на игру «Галатасарая» в Лиге чемпионов, но он способен помочь в Суперлиге. Это воспитанник московского «Локомотива», относящийся к категории одарённых игроков.

Батракову ещё предстоит показать себя в Турции. Футбол в России и Турции сильно отличается. Если качество футбола в России падает, то в Турции оно растёт ежедневно. Это следует принимать во внимание. К примеру, различается скорость. Скорость имеет большое значение, особенно для «Галатасарая», который постоянно борется за первые места в Лиге чемпионов и Суперлиге. Разумеется, Батракову, как и любому футболисту, потребуется время на адаптацию. Ему нужно больше времени, чтобы привыкнуть. Надеюсь, он принесёт пользу «Галатасараю» и турецкому футболу», — приводит слова Карадениза Türkiye Gazetesi.

В августе Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.