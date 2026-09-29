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Хвича Кварацхелия высказался о своей борьбе за «Золотой мяч»

Хвича Кварацхелия высказался о своей борьбе за «Золотой мяч»
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Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о номинации на престижную награду «Золотой мяч».

«Золотой мяч»? Я уже очень счастлив, потому что, когда мои люди так меня поддерживают и верят, что я заслуживаю одной из лучших наград в футболе, как говорится, меня переполняет гордость. Их поддержка для меня важнее всего. Когда я играю перед ними, вот тогда я чувствую себя по-настоящему счастливым», — приводит слова Кварацхелии CrystalSport.ge.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории.

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