«Я люблю таких футболистов». Зидан остался восхищён выступлением игрока сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о вингере команды Майкла Олисе после победы своих подопечных над Бельгией (1:0) во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Олисе стал автором единственного мяча в игре на 88-й минуте.

«Моё празднование? Я увидел, как Олисе пошёл в дриблинг, и сказал себе: «Он сейчас забьёт». Я был с ним на сто процентов.

Это чистый талант. Это выдающийся игрок, а я люблю таких футболистов, он хочет дарить удовольствие, он чувствует футбол, чувствует моменты и знает, когда нужно идти в атаку, а когда — сбавить обороты. Я рад быть рядом с ним», — приводит слова Зидана RMC Sport со ссылкой на канал TF1+.

В 1-м туре группы 1 Лиги наций сборная Бельгии одержала победу над Италией (2:0), а Франция оказалась сильнее команды Турции (1:0).