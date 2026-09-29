15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я люблю таких футболистов». Зидан остался восхищён выступлением игрока сборной Франции

«Я люблю таких футболистов». Зидан остался восхищён выступлением игрока сборной Франции
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о вингере команды Майкла Олисе после победы своих подопечных над Бельгией (1:0) во 2-м туре Лиги наций УЕФА. Олисе стал автором единственного мяча в игре на 88-й минуте.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Олисе – 88'    

«Моё празднование? Я увидел, как Олисе пошёл в дриблинг, и сказал себе: «Он сейчас забьёт». Я был с ним на сто процентов.

Это чистый талант. Это выдающийся игрок, а я люблю таких футболистов, он хочет дарить удовольствие, он чувствует футбол, чувствует моменты и знает, когда нужно идти в атаку, а когда — сбавить обороты. Я рад быть рядом с ним», — приводит слова Зидана RMC Sport со ссылкой на канал TF1+.

В 1-м туре группы 1 Лиги наций сборная Бельгии одержала победу над Италией (2:0), а Франция оказалась сильнее команды Турции (1:0).

Материалы по теме
Зинедин Зидан прокомментировал победу Франции над Бельгией в Лиге наций