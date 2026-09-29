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Брат Килиана Мбаппе дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

Брат Килиана Мбаппе дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал французского полузащитника «Лилля» Этана Мбаппе на три матча Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на заявление организации.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
2 : 3
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Уэда – 12'     1:1 Бартра – 33'     2:1 Алешандро – 36'     2:2 Бартра – 49'     2:3 Пэрротт – 53'    
Удаления: Мбаппе – 56' / нет

Напомним, 19-летний француз получил прямую красную карточку в матче 1-го тура общего этапа главного еврокубкового турнира с испанским «Бетисом» (2:3). Мбаппе был удалён за то, что отмахнулся рукой от защитника севильской команды Натана и попал ему по