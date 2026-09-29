Брат Килиана Мбаппе дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал французского полузащитника «Лилля» Этана Мбаппе на три матча Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на заявление организации.

Напомним, 19-летний француз получил прямую красную карточку в матче 1-го тура общего этапа главного еврокубкового турнира с испанским «Бетисом» (2:3). Мбаппе был удалён за то, что отмахнулся рукой от защитника севильской команды Натана и попал ему по