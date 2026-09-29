«Галатасарай» совершил огромную ошибку». Турецкий журналист – о трансфере Батракова

Турецкий спортивный журналист Кая Чилингироглу оценил игру полузащитника сборной Турции Джана Узуна в матче 1-го тура Лиги наций со сборной Франции (0:1) и считает, что «Галатасараю» следовало бы подписать его вместо россиянина Алексея Батракова.

«Ты, например, не заметил Джана Узуна. На мой взгляд, это великолепный футболист. «Галатасарай» совершил огромную ошибку, понимаете? Вместо Батракова я бы заплатил в два раза больше и взял его.

Он хоть раз проиграл единоборство? Против физически превосходящих французов. Он выиграл все единоборства. А ты держал этого игрока и буквально сковывал его», — приводит слова Чилингироглу Krampon Sports в социальной сети X.

В августе Алексей Батраков подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.