«Не сумели прийти в себя». Тренер Турции Монтелла — о разгромном поражении от Италии

Главный тренер национальной команды Турции Винченцо Монтелла подвёл итоги домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 со сборной Италии, завершившегося разгромным поражением со счётом 1:4.

«Два с половиной года назад этот коллектив выступал в Лиге C. Сейчас мы играем в Лиге A. Разумеется, противостоять оппонентам такого класса в нескольких встречах подряд тяжело. Но если мы хотим бороться на этом уровне, мы должны к этому адаптироваться.

Во второй половине встречи мы ответили, однако когда пропустили вновь сразу после своего гола, мы не сумели прийти в себя. Мы хотим проанализировать, что можно улучшить к следующему матчу, не утрачивая веры в свои силы.

Если смотреть на это как на долгосрочный футбольный проект, мы также привлекаем новых игроков. Поэтому мы не можем просто сразу выпускать новых футболистов на поле. Полагаю, нам нужно вводить их в состав сборной постепенно и содействовать их росту именно таким образом», — приводит слова Монтеллы официальный сайт УЕФА.

Сборная Турции не набрала очков после двух игр и располагается на последней четвёртой строчке в турнирной таблице группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА. 2 октября команда Монтеллы проведёт встречу на своём поле со сборной Бельгии.