Ламин Ямаль назвал лучшего футболиста в истории

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что считает аргентинского форварда Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

— Лионель Месси, Пеле или Диего Марадона?

— Судя по тому, что я видел и наблюдал, я бы назвал Месси лучшим в истории за всё, что он сделал и продолжает делать», — приводит слова Ямаля Marca.

Отметим, в финале ЧМ-2026 сборная Испании с Ламином Ямалем обыграла национальную команду Аргентины, за которую выступал Лионель Месси.

Напомним, в ночь на 28 сентября Месси отметился голом в ворота «Коламбус Крю» в матче МЛС. В ночь с 6 на 7 октября Лионель проведёт прощальную игру в составе национальной команды. Соперником станет сборная Бенина.