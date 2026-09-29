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Ламин Ямаль назвал лучшего футболиста в истории

Ламин Ямаль назвал лучшего футболиста в истории
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что считает аргентинского форварда Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

— Лионель Месси, Пеле или Диего Марадона?
— Судя по тому, что я видел и наблюдал, я бы назвал Месси лучшим в истории за всё, что он сделал и продолжает делать», — приводит слова Ямаля Marca.

Отметим, в финале ЧМ-2026 сборная Испании с Ламином Ямалем обыграла национальную команду Аргентины, за которую выступал Лионель Месси.

Напомним, в ночь на 28 сентября Месси отметился голом в ворота «Коламбус Крю» в матче МЛС. В ночь с 6 на 7 октября Лионель проведёт прощальную игру в составе национальной команды. Соперником станет сборная Бенина.

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