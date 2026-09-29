Тренер сборной Испании назвал сильные стороны своей команды перед игрой с Хорватией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о сильных сторонах своей команды перед матчем 2-го тура Лиги наций УЕФА, где испанская сборная дома в Севилье примет команду Хорватии.

«Сильная сторона этой сборной заключается в том, что мы умеем играть по разным схемам и вести игру по-разному, не отходя при этом от своих принципов. У нас надёжная и сильная команда, которая контролирует ход матча. Но, разумеется, Хорватия способна навязать нам борьбу и имеет свои шансы. Мы очень хорошо знаем этого соперника по матчам последних лет», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Сборные Испании и Хорватии лидируют в группе 3 Лиги А, имея в активе по три очка.