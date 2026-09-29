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Тренер сборной Украины высказался о ничьей с Грузией в Лиге наций

Тренер сборной Украины высказался о ничьей с Грузией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал ничью в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига B) с Грузией (0:0).

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 0
Украина

«У нас не было реальных голевых моментов. Были ситуации, когда мы приближались к штрафной, но, к сожалению, иногда нам не хватало последнего паса. В первом тайме мы слишком часто играли вертикально, но я повторяю: каждый матч разный. С тактической точки зрения это был довольно сложный матч. Как и в плане эмоций», — приводит слова Мальдеры официальный сайт УЕФА.

В 1-м туре группы 2 Лиги наций Украина переиграла сборную Венгрии (1:0), а Грузия уступила команде Северной Ирландии (0:1). В 3-м туре грузины сразятся на выезде с Венгрией, а украинцы встретятся с Северной Ирландией. Обе игры назначены на пятницу, 2 октября.

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