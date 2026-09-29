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Тренер сборной Бельгии назвал причину поражения от Франции в Лиге наций

Тренер сборной Бельгии назвал причину поражения от Франции в Лиге наций
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Главный тренер сборной Бельгии Марк ван Боммел высказался после поражения своих подопечных от Франции (0:1) во 2-м туре Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Олисе – 88'    

«Я сказал парням, что мне не в чем их упрекнуть. Если посмотреть, как быстро они подхватывают нашу манеру игры, они делают это очень хорошо. Это означает: при потере мяча — сразу «полный назад», и оттуда снова пытаться найти момент для давления. Мы будем пытаться делать это против каждой команды. Если не идти вперёд и ждать, ты всё равно получишь гол. Стиль игры должен быть чётким, будь то матч против Сан-Марино или Испании.

Именно детали решают, побеждаешь ты или нет. Так было и на чемпионате мира. Но мы на верном пути. С одной стороны, я, конечно, доволен, с другой — ты всё же проигрываешь этот матч.

Пропущенный гол от Олисе? Де Кёйпер пытался спасти ситуацию, но в такие эпизоды нужно набрасываться на соперника. Это те самые моменты, когда необходимо сыграть жёстче», — приводит слова ван Боммела AD.

В 1-м туре группы 1 Лиги наций сборная Бельгии одержала победу над Италией (2:0), а Франция оказалась сильнее команды Турции