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Главный тренер сборной Армении раскритиковал судейство в матче с Черногорией в Лиге наций

Главный тренер сборной Армении раскритиковал судейство в матче с Черногорией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Армении Егише Меликян остался недоволен судейством в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига C) с Черногорией (2:3).

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 2. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Армения
Окончен
2 : 3
Черногория
0:1 Пилоян – 20'     1:1 Серобян – 34'     1:2 Крстович – 38'     2:2 Сперцян – 65'     2:3 Latkovic – 89'    

«Не хочу жаловаться на судейство, чтобы это не выглядело поиском оправданий. Но судейством я недоволен: считаю, что перед первым голом Черногории было нарушение на Эрике Пилояне. Больше об этом говорить не хочу.

У нас были планы А и Б. В первом тайме действовали по плану А, после перерыва изменили стиль игры. Во втором тайме мы имели преимущество и оказывали хорошее давление. Жаль, что не добились положительного результата. Приносим извинения болельщикам и благодарим их за поддержку.

После матча мы были очень расстроены. Были индивидуальные ошибки, за которые нас наказали, но в целом я доволен футболистами. Я увидел их преданность команде и уверен, что у неё хорошее будущее. Мы продолжим бороться. Всю ответственность и давление беру на себя, а игроки должны сосредоточиться на подготовке к следующему матчу», — приводит слова Меликяна Sportaran.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций Армения одержала победу над Латвией (2:0), а Черногория переиграла Кипр (2:1). В 3-м туре черногорцы сыграют на выезде со сборной Латвии, а армяне отправятся в гости к Кипру. Обе встречи запланированы на пятницу, 2 октября.

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