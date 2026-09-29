Гол Сперцяна – в видеообзоре матча Армения – Черногория в Лиге наций

Сборная Армении проиграла Черногории в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига C) с Черногорией (2:3). Встреча прошла в Ереване и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе сборной Армении забивали Артур Серобян и Эдуард Сперцян.

За сборную Черногории отличились Никола Крстович и Алекса Латковичю Также автогол на счету армянского защитника Эрика Пилояна.

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В стартовом туре Лиги наций сборная Армении обыграла Латвию со счётом 2:0, а Черногория взяла верх над Кипром — 2:1. В следующем туре черногорская команда на выезде встретится с Латвией, тогда как Армения сыграет в гостях у Кипра. Оба матча состоятся в пятницу, 2 октября.