Видеообзор матча Грузия — Украина во 2-м туре Лиги наций

Сборная Грузии не смогла переиграть национальную команду Украины в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига B) сезона-2026/2027. Команды играли на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси, Грузия. Счёт встречи ничейный — 0:0.

Голами во встрече никто не отметился. Участие в игре приняли многие игроки больших европейских клубов такие как Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»), Анатолий Трубин (Украина, «Бенфика»), Георгий Мамардашвили (Грузия, «Ливерпуль»), Жорж Микаутадзе (Грузия, «Вильярреал»), Виктор Цыганков (Украина, «Аякс») и другие. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

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В 1-м туре группы 2 Лиги наций Украина переиграла сборную Венгрии (1:0), а Грузия уступила команде Северной Ирландии (0:1). В 3-м туре грузины сразятся на выезде с Венгрией, а украинцы встретятся с Северной Ирландией. Обе игры назначены на пятницу, 2 октября.