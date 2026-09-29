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Карпин и Сафонов отреагировали на возвращение матчей сборной России на Первый канал

Карпин и Сафонов отреагировали на возвращение матчей сборной России на Первый канал
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин и вратарь команды Матвей Сафонов поделились мыслями о возвращении трансляции игр национального коллектива по футболу на Первый канал. Напомним, товарищеские матчи России со сборными Ирана, Намибии и Нигерии покажет Первый канал.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

Журналист: Впервые за три года матч сборной России покажет Первый канал. Добавляет ли это ответственности?

Валерий Карпин: Исторически сборная России всегда играла на Первом канале, и сейчас происходит возвращение. Думаю, это правильно. Охват аудитории будет больше, а значит, возрастёт и ответственность – как у футболистов, так и у тренерского штаба. Матч будут смотреть не только те, кто постоянно следит за футболом, знает всех игроков сборной и тренерский штаб, но и люди, которые не так пристально следят за чемпионатами России или Франции. Думаю, им тоже будет интересно. Поэтому, помимо победы, для нас важно показать себя с хорошей стороны перед такой большой аудиторией».

Матвей Сафонов: Конечно, это добавляет ответственности. Завтра матч посмотрят в том числе те, кто не следит за сборной регулярно. Мы должны продолжать показыват