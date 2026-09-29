«Не всё происходит так, как нам хочется». Тренер сборной Грузии – о матче с Украиной

Главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе высказался о ничьей в матче ничью в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига B) с Украиной (0:0).

«Победы хотели все, но не всё происходит так, как нам хочется. С точки зрения качества первый тайм был лучше, а во втором мы уже начали чувствовать усталость.

Самое важное, что удалось сделать за этот короткий отрезок, — идеально сыграть в обороне. Против сборной уровня Украины непросто так действовать в защите. На протяжении всего матча мы не позволили им создать ни одного момента.

Стало очевидно, что у нас есть серьёзный потенциал, и со временем сборная Грузии будет становиться ещё лучше как с точки зрения качества игры, так и по результатам», — приводит слова Рамаза Сванадзе Ipress.ge.

В 1-м туре группы 2 Лиги наций Украина переиграла сборную Венгрии (1:0), а Грузия уступила команде Северной Ирландии (0:1). В 3-м туре грузины сразятся на выезде с Венгрией, а украинцы встретятся с Северной Ирландией. Обе игры назначены на пятницу, 2 октября.