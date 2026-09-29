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Матвей Сафонов назвал козырь сборной России перед грядущей игрой с Ираном

Матвей Сафонов назвал козырь сборной России перед грядущей игрой с Ираном
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Голкипер сборной России Матвей Сафонов перед товарищеской встречей со сборной Ирана поделился мнением о о главном козыре национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Один из наших главных козырей — болельщики и полные трибуны, которые гонят нас вперёд и создают атмосферу, придающую силы. Слышал, что уже продано много билетов. Ждём аншлаг!» — приводит слова Сафонова официальный сайт РФС.

Грядущая встреча между сборными России и Ирана состоится сегодня, 29 сентября, в 19:00 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Ранее сборные встречались в товарищеской игре в октябре прошлого года. Национальная команда России одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Воробьёва и Батракова.

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