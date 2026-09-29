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Де ла Фуэнте заявил, что история задолжала футболу Испании больше одного «Золотого мяча»

Де ла Фуэнте заявил, что история задолжала футболу Испании больше одного «Золотого мяча»
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о борьбе за «Золотой мяч».

– Мы видели, что Ламин [Ямаль] призывает вручить «Золотой мяч» ему. Вы будете продвигать свою кандидатуру [на приз лучшему тренеру]?
– Думаю, мы это заслужили, в том числе весь мой штаб, как и все остальные, кто претендует на эту награду. Самому себя выдвигать – это не в моём стиле, но я был бы рад выиграть. Пусть возьмут это на заметку.

– Кто среди испанских игроков является вашим фаворитом на завоевание «Золотого мяча»?
– История задолжала испанскому футболу больше одного «Золотого мяча». Было очень приятно, когда его получил Родри, и теперь я бы хотел увидеть, как его получит ещё один испанец. Я был бы рад, если бы его получил кто-то из них. Не только из-за моей связи с тем или иным из них, потому что, на мой взгляд, все они – лучшие в мире на своих позициях, — приводит слова Луиса де ла Фуэнте AS.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября — мероприятие состоится в Лондоне.

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