Траст болельщиков «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением насчёт ситуации с «Сити»

Официальный траст болельщиков «Юнайтед» (Manchester United Supporters’ Trust, MUST) выступил с заявлением по поводу нарушений финансовых правил АПЛ «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» превратился в один из самых могущественных клубов мирового футбола за этот период. Если это преимущество было достигнуто благодаря масштабным махинациям, то даже сезон вне Премьер-лиги, очевидно, не лишит клуб большей части полученных выгод. Следовательно, наказание должно аннулировать полученное преимущество, а не просто создавать временные неудобства.

Кроме того, возникает фундаментальный вопрос, касающийся владельцев клуба и доверия. Владельцы «Ман Сити» продолжают настаивать на том, что клуб не совершал никаких нарушений, несмотря на выводы, к которым пришла независимая комиссия, и на убедительные документальные свидетельства, находящиеся в открытом доступе уже много лет.

Если эти выводы устоят после апелляции, футбольному сообществу придётся задаться вопросом: можно ли по-прежнему считать владельцев, допускавших систематические нарушения правил, подходящими для управления футбольным клубом? Если доверие невозможно восстановить при сохранении нынешних владельцев, то в качестве одной из санкций следует рассмотреть исключение клуба из футбольной пирамиды – вплоть до момента смены собственника.

Футбольные клубы – это не обычный бизнес. Это культурные институты и достояние местных сообществ. Владельцы, которые эксплуатируют клубы и выводят из них средства, не годятся на роль их хранителей. То же касается и тех, кто искусственно накачивает клубы деньгами и нарушает правила. Футбол не должен мириться ни с тем, ни с другим.

Это должно стать моментом для перезагрузки и пересмотра вопросов относительно владения клубами, а первым шагом на этом пути должно быть восстановление доверия», – приводит заявление MUST издание Manchester Evening News.